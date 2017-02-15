Открытый Кубок федерации футбола Крыма запланирован на март в Херсоне

С 1 по 7 марта 2017 года в Херсоне запланировано проведение турнира по футболу – «Открытый Кубок федерации футбола АР Крым 2017 года». В турнире примут участие четыре команды: «Таврия» Симферополь, «Энергия» Новая Каховка, «Мир» Горностаевка, «Колос» Хлебодаровка, сообщил 15 февраля вице-президент Федерации футбола АР Крым Олег Комуняр.

«Первая цель турнира – спортивная. Это возможность для «Таврии» и других команд подготовиться к старту весенней части сезона, старту украинского первенства в разных лигах. Другая цель – напомнить о положении и проблемах Крыма, в том числе в спортивном плане. И, нужно отметить, что мы на днях провели успешную регистрацию в органах юстиции общественной организации «Федерация футбола АР Крым», весной на конгрессе Федерации футбола Украины нас должны принять в постоянные члены, и это еще одна из целей – отметиться турниром», – рассказал Крым.Реалии Комуняр.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» включили в Чемпионат Украины среди любителей. База клуба находится в селе Железный порт Херсонской области, домашним стадионом, на время аннексии Крыма, стал «Машиностроитель» в городе Берислав. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.