В сети появилось видео задержания бывшего вице-премьера Крыма

В сети появилось видео задержания бывшего заместителя главы подконтрольного Кремлю правительства Крыма Олега Казурина, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующий ролик в Youtube 15 февраля опубликовала корреспондент российской «Комсомольской правды» Анастасия Медынцева.

На видео видно, как из красного автомобиля выходит мужчина, внешне похожий на бывшего вице-премьера полуострова. Он берет сумку и направляется к зданию аэропорта.

В видеоролике показано, что в зале ожидания аэропорта к мужчине подошли пять человек в гражданской одежде. После непродолжительного разговора, мужчину выводят из зала аэропорта к синему микроавтобусу, где на задержанного надели наручники и увезли в неизвестном направлении.

15 февраля в российском управлении Следкома по Крыму сообщили о задержании бывшего вице-премьера полуострова по подозрению в получении взятка в размере 27 млн рублей.

Экс-вице-премьеру инкриминируют совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки через посредника в особо крупном размере).

Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что признаки совершения преступления бывшим вице-премьером полуострова Олегом Казуриным обнаружили в ноябре прошлого года.

В конце декабря 2016 года стало известно о том, что назначенный Кремлем заместитель главы российского правительства Крыма Олег Казурин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Сергей Аксенов объяснил отставку Казурина невыполнением поставленных перед ним задач.