В Алуште супермаркеты и здравницы переходят на генераторы – власти

Алуштинские супермаркеты и санатории во время вечерних максимумов энергопотребления будут переводить на автономные источники энергии. Об этом 15 февраля заявила глава Алушты Галина Огнева, сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

«Предприятия санаторно-курортного комплекса и крупные сетевые магазины округа переходят на дополнительные источники электроснабжения с 17.00 до 21.00. Это позволит обеспечить жилой фонд электроэнергией в максимальном количестве и уменьшить время возможного отключения», – заявила Огнева.

По информации главного инженера Алуштинского РЭС Энвера Меметова, в связи с ухудшением погоды и понижением температуры в регионе будут производиться аварийные отключения электроэнергии. «Предприятие готово работать в таких условиях, с применением генераторов, которые будут подключаться в проблемные часы. Топливо для генераторов будет обеспечено», – отметил Меметов.

Утром 15 февраля сообщалось, что восемь крымских сел остались без электроснабжения из-за ухудшения погодных условий на территории полуострова.

С усилением холодов в Крыму снова обострилась ситуация с электроснабжением. По официальным данным, из-за высоких нагрузок энергосистема полуострова испытывает дефицит в 100 МВт. По всему Крыму происходят хаотичные отключения света и отопления в жилых домах, от предпринимателей требуют переходить на резервные источники питания.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.