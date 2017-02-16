Вещественные доказательства по «делу Чийгоза» опровергают показания свидетелей – Полозов

Еще одна часть вещественных доказательств в суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза опровергает показания свидетелей и потерпевших. Об этом 16 февраля в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

По информации адвоката, на 82 судебном заседании прокурор продолжает представлять видеодоказательства, изъятые в свидетеля Валиева. На этих видеофайлах запечатлены события около 13-14 часов (26 февраля 2014 года – КР).

«Когда камера находится на уровне человеческого роста, невозможно увидеть, что происходит за впереди стоящими людьми. Эти обстоятельства опровергают показания ряда потерпевших и свидетелей, которые утверждали, что они в толпе, за десятки метров от Чийгоза, могли видеть и слышать, что он делает», – заявил Полозов.

По информации адвоката, на некоторых роликах видно, как на крыльце центрального входа здания Верховного Совета АР Крым собирается ряд людей, в том числе Рефат Чубаров и Сергей Аксенов.

«На двух видеофайлах присутствует Ахтем Чийгоз. Никаких действий, которые приписывает ему обвинение, он не совершает. Во время выступления Чийгоз отсутствует среди лиц, присутствующих на крыльце. В какой-то момент в Чубарову подошел Заур Смирнов и начал давать какие-то команды митингующим. То есть выполнять те действия, которые следствие приписывает Ахтему Чийгозу», – добавил Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.