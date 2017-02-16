На заседании суда по делу журналиста Николая Семены будут уточнять анкетные данные

В Симферополе 17 февраля должно состоятся техническое предварительное судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены. В рамках заседания суд будет уточнять анкетные данные и некоторые положения дела. Об этом 16 февраля в комментарии Крым.Реалии заявил сам Николай Семена.

«Везде по делу проходит информация, что я гражданин России. Хочу уточнить суду, что являюсь гражданином Украины. Я думаю, что по итогам заседания адвокаты подадут ходатайство о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. это уже будет пятое аналогичное ходатайство», – заявил Николай Семена.

По его словам, сейчас у суда нет оснований для изменения меры пресечения с подписки о невыезде на более жесткую.

«Пока я остаюсь на подписке о невыезде. Мы с адвокатами договорились, что будем четко выполнять все требования законодательства. Поэтому пока я не вижу оснований для изменения меры пресечения», – добавил журналист.

Первое заседание по существу дела назначено на 28 февраля.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.