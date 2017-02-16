Украина не использует возможности прекращения строительства Керченского моста – эксперт

Официальный Киев не стал задействовать все возможные международные механизмы для защиты национальных интересов и против строительства Россией моста в Керченском проливе. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал президент Коллегии юристов по морскому праву Украины Денис Рабомизо.

«Первый вариант – это получение заключения международного суда, оно является рекомендательным, но имеет большую силу для международного сообщества и может быть использовано Украиной в вопросах возврата Крыма. Второй вариант – это арбитраж ad hoc, в рамках конвенции ООН по морскому праву 1982 года», – сказал он.

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По словам Дениса Рабомизо, строительство моста в Керченском проливе будет обсуждаться в арбитражном суде ad hoc.

«Украина инициировала в августе создание арбитража ad hoc, и на сегодняшний день, насколько мне известно, уже назначены арбитры. Я не знаю и не могу судить относительно требований, которые Украина будет выдвигать в этом арбитраже, но я знаю, что Керченский мост будет одной из позиций», – сказал он.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.