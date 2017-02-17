В Крыму ужесточат наказание за незаконное подключение к электросетям

В Крыму собираются ужесточить наказание для должностных лиц, которые допускают незаконное подключение к электрическим сетям. Об этом 16 февраля заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с начальником российской службы по экологическому и технологическому надзору Крыма Павлом Козловым.

Аксенов заявил, что в ближайшее время на полуострове не должно быть ни одного незаконного присоединения.

«Надо вычистить совместно с представителями «Крымэнерго», правоохранительными органами, по всем цепочкам, по звонкам дойти до потребителя. Должны быть представления на увольнение соответствующих сотрудников, которые допускают подобные промахи. Люди, ответственные за диспетчеризацию и работу конкретного отрезка сети, все равно знают все, и просчитать, сколько на входе и сколько на выходе, получается, никакой проблемы нет, только умысел», – заявил Аксенов.

С усилением холодов в Крыму снова обострилась ситуация с электроснабжением. По официальным данным, из-за высоких нагрузок энергосистема полуострова испытывает дефицит в 100 МВт. По всему Крыму происходят хаотичные отключения света и отопления в жилых домах, от предпринимателей требуют переходить на резервные источники питания.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.