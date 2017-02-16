Брата Джемилева могли допросить в ФСБ в рамках раследования «дела Хизб ут-Тахрир» – Умеров

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что вызов на допрос Асана Джемилева (80-летний брат Мустафы Джемилева – КР), это попытка найти свидетелей в деле «бахчисарайской четверки» – крымчан, обвиняемых в «деле Хизб ут-Тахрир». Об этом Умеров сообщил в комментарии Крым.Реалии 16 февраля.

По словам Умерова, все заданные вопросы Асану Джемилеву были связаны с подготовкой к проведению празднования мусульманских праздников в 2013 и 2015 годах в Бахчисарае.

«Во время допросов всем демонстрировали видеоматериалы, на которых запечатлены моменты небольших конфликтов, имевших место на тех мероприятиях. Конфликты основывались на разности взглядов на правильность проведения празднований – между организаторами мероприятия и местными активистами: расположение присутствовавших, разделение мужчин и женщин, дата проведения», – сообщил Умеров на своей странице в Фейсбуке.

Отвечая на вопрос корреспондента Крым.Реалии, связан ли вызов на допрос брата Мустафы Джемилева с попыткой оказать давление на лидера крымских татар, Ильми Умеров ответил отрицательно.

Комментируя состояние здоровья Асана Джемилева, Ильми Умеров отметил, что российские силовики не обращают внимания допрашиваемого.

«Я считаю, что с Мустафой Джемилевым это никак не связано. На состояния здоровья они не смотрят. Асан Джемилев раньше был председателем религиозной общины. Он был активным в Бахчисарае», – пояснил он.

16 февраля в Бахчисарае вызвали на допросы пятерых местных жителей: Мусы Татарова, Мустафы Мустафаева, Асана Джемилева, Эбазера Абибуллаева и Исмаила Аблаева.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».