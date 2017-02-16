На Кубани дальнобойщики взбунтовались и перекрыли дорогу на переправу в Крым

В Краснодарском крае России водители грузовиков перекрыли дорогу, ведущую к паромной переправе в аннексированный Крым. Об этом сообщают вечером 16 февраля крымские СМИ.

Как сообщает «рупор» крымского правительства Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на очевидца происшествия, фуры перекрыли движение в районе поселка Ильич. Сообщается, что таким образом дальнобойщики протестуют против долгого времени ожидания на паром в Крым.

«Около 18.00 в районе поста ДПС в поселке Ильич дальнобойщики полностью перекрыли фурами дорогу, ведущую к Керченской паромной переправе. На 18.30 на дороге образовалась пятикилометровая пробка», – сообщил очевидец.

Как сообщает сайт «Керчь мой город», дальнобойщики вынуждены были ждать очереди на паром три-четыре дня, при этом у многих – скоропортящийся груз. В то же время, по словам очевидцев, вечером 16 февраля паром «Борис Штоколов» отошел от порта «Кавказ» полупустым, на борту находились 17 грузовиков при возможности парома взять на борт 27 фур, которые стояли на накопительной площадке под погрузкой.

Также очевидцы сообщают о том, что в порт «Кавказ» не пропускают не только фуры, но и любые транспортные средства, в том числе легковые авто.

Сообщается, что к месту происшествия едут дополнительные силы полиции и местные власти. Официальных комментариев происшествия на данный момент нет.

Из-за обледенения в Азовском море и движения льда по Керченскому проливу, на линии паромной переправы оставили только три парома «Крым», «Ейск» и «Борис Штоколов». Из-за этого в накопителях в портах «Крым» и «Кавказ» скопилось более тысячи грузовиков.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.