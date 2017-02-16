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Новости

Пакистан: смертник напал на суфийскую святыню, много погибших и раненых

Раненый во время нападения на суфийскую святыню, Пакистан, 16 февраля 2017 год

Раненый во время нападения на суфийскую святыню, Пакистан, 16 февраля 2017 год

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По меньшей мере 72 человека погибли, более 150 были ранены в результате взрыва 16 февраля в суфийском храме в Пакистане.

Взрыв совершил смертник, находившийся в толпе паломников, посещавших суфийскую святыню в городе Сехван-Шариф.

Ответственность за нападение взял на себя пакистанский центр группировки «Исламское государство».

Это нападение стало один из самых кровавых в Пакистане за последние несколько лет.

13 февраля в столице пакистанской провинции Пенджаб – Лахоре, во время нападения смертника на акции протеста фармацевтов погибли 13 человек. Пакистанское подразделение группировки «Талибан» взяло ответственность за это нападение.

Во время взрыва, совершенного в Лахоре в прошлом году, погибли более 70 человек, ответственность за это также взяла эта же группировка.

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