Гарвард отказался от должности советника Трампа по вопросам нацбезопасности

Американский вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард отказался от предложения занять пост советника президента США по национальной безопасности. Гарвард, который возглавляет компанию Lockheed Martin, заявил, что его коммерческая деятельность и семейные обстоятельства не позволяют принять предложение, сообщает The Washington Post.

«Это исключительно личное. Это уникальная для меня ситуация. Теперь наконец после того, как я был военным 40 лет, могу насладиться личным временем», – сказал Гарвард.

Информация о том, что Роберту Гарварду предложили работу, появилась после того, как в отставку с этой должности ушел Майкл Флинн из-за противоречивых объяснений вице-президенту Майку Пенсу о его беседе с послом России в США Сергеем Кисляком.

Флинн был преданным сторонником Трампа во время всей избирательной кампании 2016 года, но его связи с Россией вызвали беспокойство среди других советников 45-го президента США.

Потеря советника по национальной безопасности вскоре после вступления в должность является осложнением для нового президента США, который сделал сферу национальной безопасности своим главным приоритетом.