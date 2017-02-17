Политика правительства Аксенова направлена на отпугивание инвесторов – правозащитница

В Крыму вслед за начатой по поручению подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова масштабной проверкой парка львов «Тайган» , власти начали такую же проверку ялтинского зоопарка «Сказка». Об этом Крым.Реалии рассказал их собственник Олег Зубков.

«15 февраля в зоопарке «Сказка», по указанию Сергея Аксенова начала работу внеплановая налоговая проверка, которая продлится месяц», – сообщил Зубков.

По мнению секретаря общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» Галины Ломакиной, данные внеплановые проверки инициированы Аксеновым с целью сведения личных счетов с Зубковым.

«Сторонники деятельности Олега Зубкова в очередной раз встали на защиту уникальных парков с редкой коллекцией диких животных от очередной травли со стороны крымского правительства. Создается впечатление, что в Крыму больше нет проблем, которыми нужно было бы экстренно заняться крымским чиновникам. Конечно, это сведение счетов с ненавистным правдоискателем Олегом Зубковым», ­– прокомментировала ситуацию правозащитница.

По убеждению правозащитницы, подобная деятельность крымских властей отпугивает и без того немногочисленных инвесторов, готовых вкладывать в развитие полуострова.

«Инвесторы шарахаются в ужасе, убегая из Крыма, наблюдая за тем, как обходятся местные власти с собственным миллионером-налогоплательщиком, пополняющим местный бюджет. Какой предприниматель станет вкладывать деньги в развитие полуострова, наблюдая за варварским уничтожением с огромным трудом созданного уникального туристического объекта, ставшего национальным достоянием Крыма», – отмечает Галина Ломакина.

У предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.