Украинского хакера суд США засудил на почти 3,5 года тюрьмы

Окружной суд в американском штате Нью-Джерси приговорил к трем годам (41 месяцам) тюремного заключения хакера из Украины по обвинению в использовании более 13-ти тысяч компьютеров с целью похищения персональных данных по кредитным картам. Об этом сообщили в прокуратуре США 16 февраля.

Сергей Вовненко, известный по прозвищам «Дарклайф» и «Центурион», в 2016 году признал себя виновным в мошеннических действиях с использованием компьютерных сетей.

Кроме тюремного срока, суд постановил выплатить штраф в размере 83 368 долларов.

Адвокат Вовненко Тимоти Андерсон выразил удовлетворение, что срок не такой большой, как ожидалось. Не исключено, что Вовненко может быть освобожден в течение нескольких месяцев, если ему будет засчитаны те 32 месяца, которые он уже провел в заключении.

По данным прокуроров, с 2010 по 2012 год 31-летний Вовненко взламывал компьютеры, чтобы украсть имена пользователей и пароли для банковских счетов и кредитных карт. Мужчина использовал «ботсеть» более чем 13000 компьютеров, зараженных вредоносными программами.