Украинские пограничники фиксируют перемещение войск России на админгранице с Крымом

За прошедшие сутки украинские пограничники зафиксировали повышение активности Вооруженных сил России возле административной границы с аннексированным Крымом. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В частности, пограничники Херсонского и Бердянского отрядов наблюдали три российских вертолета, которые осуществляли полеты вдоль админграницы без ее пересечения, и зафиксировали на временно оккупированной территории аэростат типа «Рысь», поднятый с целью видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

Кроме того, уточнили в ведомстве, вблизи административной границы пограничники наблюдали незначительное перемещение российской военной техники и личного состава на российских военных позициях.

В пресс-службе уточнили, что о повышении активности Вооруженных сил России были проинформированы взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».