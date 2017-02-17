Эмилю Курбединову вернули изъятую при обыске технику

Крымскому адвокату Эмилю Курбединову вернули изъятую при обыске дома технику. Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Радио Свобода.

«Спрашивали о литературе и документах, обнаруженных на компьютере. Они (документы – КР) все связаны с моей профессиональной деятельностью, находятся в материалах дела вместе с экспертизами», – рассказал адвокат.

26 января российские силовики провели обыск в офисе адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева и в квартире Эмиля Курбединова. В ходе обысков была изъята вся техника.

Сам факт полного изъятия техники силовиками из офиса адвокатов правозащитники считают нарушением российского законодательства

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост о митинге «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.