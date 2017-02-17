Крымские политики: Российские чиновники едут на полуостров только грабить

В аннексированный Крым из соседней России приезжают «не самые лучшие чиновники», которые стараются реализовать на полуострове свои коррупционные цели. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма Сергей Шувайников, комментируя задержание бывшего вице-премьера правительства Крыма Олега Казурина за взятку.

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«Есть такая поговорка: «нацарював и сбежал». «Нацарювать» денег и сбежать с ними отсюда, из Крыма. Они (приезжие чиновники – КР) не заинтересованы, они не патриоты Крыма, я не знаю, насколько они патриоты России, но то, что они не патриоты Крыма – я знаю это точно», – сказал он.

Другой собеседник программы, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач считает, что приезжие из соседней России чиновники стараются попасть на руководящие должности в тех отраслях, где можно больше украсть. Поэтому «коррупционные скандалы на аннексированном полуострове не прекратятся».

«Все едут грабить. И грабить по-черному. И борьба за грабеж на теле Крыма до сегодняшнего дня продолжается. И все «приезжие-переезжие», они же лезут во все щелки крымские, причем туда, где есть властные полномочия», – подчеркнул Грач.

В свою очередь, крымский политолог, доцент ТНУ им. Вернадского Евгения Горюнова считает, что коррупционеры есть не только среди приезжих чиновников, но и среди крымских. А присланный из Москвы экс-вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Олег Казурин просто стал для местных властей «удобной фигурой» для того, чтобы продемонстрировать борьбу с коррупцией.

«Если ты хочешь оседлать коррупцию, то ты должен возглавить борьбу с ней. В данном случае так поступает Аксенов. Поэтому он забирает Казурина. Почему Казурина? Это самая удобная фигура на данный момент. Во-первых, человек не местный, приехал из Москвы. Во-вторых, его покровитель Белавенцев, который был постпредом, уже не работает в Крыму, его перевели на Кавказ. В-третьих, Казурин связан с фирмой «Славянка», которая в России уже имеет сильную мощную коррупционную репутацию. Он фактически приехал как коррупционер со стажем, поэтому с кем бороться, как не с ним? Ну и фигура значительная. Все-таки он был заместителем вице-премьера. И самое главное, он курировал реализацию российской целевой программы, куда выделяют большие средства, которые очень плохо реализуются в Крыму в данном случае. И здесь можно на него, как говорят, повесить всех собак, сделать главным виновником всех бед», – сказала Горюнова.

15 февраля в российском управлении Следкома по Крыму сообщили о задержании бывшего вице-премьер-министра полуострова по подозрению в получении взятки в размере 27 миллионов рублей, гражданина России Олега Казурина.На полуостров он переехал после аннексии. Ему инкриминируют совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки через посредника в особо крупном размере).