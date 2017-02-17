Верховный суд Крыма оставил в силе решение об аресте Сирука до 8 апреля

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 17 февраля не удовлетворил апелляционную жалобу фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадима Сирука на продление ареста до 8 апреля 2017 года. Об этом сообщает журналист Радио Свобода.

Сам Вадим Сирук назвал решение суда необоснованным.

«У меня есть основания считать, что понятой при обыске, которого я знаю, как Арслан Арсланов, является сотрудником ФСБ, поскольку незадолго до ареста он пытался наладить контакты, выдавая себя за другого человека. А во время обыска давал оценку найденным книгам. Суд ни разу не потребовал доказательств позиции обвинения. А это халатность и предвзятость. Я уже год нахожусь в СИЗО, и это самая жесткая мера пресечения. Прошу судей хотя бы раз привести доказательства того, что я могу покинуть территорию полуострова. Наличие паспорта Украины не доказывает возможность побега. Паспорт России мы получали в добровольно-принудительном порядке. Как я могу оказать давление на свидетелей, если они засекречены? Как я могу уничтожить вещественные доказательства, если они находятся в ФСБ?», – отметил Сирук.

Он подчеркнул, что преследование его является политически обоснованным и характеризует отношения России с народами, проживающими на территории полуострова.

«Наши уголовные дела удобны для правоохранительных структур, для их отчетности. В этом я убедился, когда прошел обыск не только у меня, но и у моих родителей. А в СМИ потом показали сюжет об обыске со вставками видео других обысков, с изъятием оружия и взрывчатки. Так начиналось и продолжается наше дело. Потом были задержаны Джеппаров и Алимов, которых сотрудник ФСБ Компромизов пытался склонить к сотрудничеству. Получив отказ, их арестовали и они также содержатся в СИЗО. Преследование ведется из-за культуры, веры и религии. Ну запретите тогда мечети, церкви, синагоги и объявите себя членами коммунистического государства, а не демократического», – подытожил Сирук.

3 февраля суд в Крыму продлил арест четырем фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» до 8 апреля.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».