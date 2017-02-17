Суд в Крыму отклонил апелляцию еще одного фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Энвера Бекирова. Об этом 17 февраля в комментарии Крым.Реалиии заявила жена еще одного задержанного Вадима Сирука Анна Богачева.

«Энверу Бекирову суд оставил в силе решение предыдущей инстанции. Рассмотрение апелляционной жалобы Эмир-Усеина Куку перенесли на понедельник, 20 февраля», – заявила Богачева.

Богачева утверждает, что продолжается судебное заседание по еще одному члену «ялтиннской четверки» Муслиму Алиеву.

«Я думаю, решение по Муслиму Алиеву также оставят в силе. Это неизменно и стабильно, что не принимаются доводы защиты, а лишь продлеваются аресты», – заявил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 17 февраля не удовлетворил апелляционную жалобу фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадима Сирука на продление ареста до 8 апреля 2017 года.

3 февраля суд в Крыму продлил арест четырем фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» до 8 апреля.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».