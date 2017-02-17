Суд перенес заседание по «делу Семены» на 28 февраля

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный райсуд Симферополя 17 февраля перенес дату рассмотрения так называемого «дела Николая Семены» на 28 февраля 2017 года. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Предварительное заседание по делу Николая Семены перенесли на 28 февраля из-за того, что адвокат Эмиль Курбединов не смог подготовиться к заседанию – материалы дела и документы были на компьютерах, изъятых во время обыска. Технику вернули только сегодня утром (17 февраля – КР)», – отметил Наумлюк.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов, адвокаты приступают к изучению материала.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.

13 февраля 2017 года правозащитники украинского Центра информации по правам человека выступили с открытым обращением к общественности в связи с началом рассмотрения в суде дела крымского журналиста, автора Радіо Свобода и Крым.Реалии Николая Семены.

Сбор подписей под открытым документом на данный момент продолжается. Подписать обращение можно здесь.