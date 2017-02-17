Семена: Российское следствие ломится в открытую дверь

Украинский журналист Николай Семена считает, что российское следствие в деле против него сконцентрировалось на факте, который не нуждается в подтверждении. Об этом Семена сообщил 17 февраля в комментарии Крым.Реалии.

«Как показало расследование уголовного дела, которое возбуждено против меня, главные усилия следователи направили на доказательство того факта, что я являюсь автором этого материала. В этом моменте следствие ломилось в открытую дверь. Поскольку еще 19 апреля 2016 года я признал, что я автор этого материала, и после это признала редакция. Мы не собираемся и никогда не собирались менять свою позицию», – отметил Семена.

По словам журналиста, российское следствие не обратило внимание на другие обстоятельства дела.

«Направив все усилия на доказательство этого факта, следствие не обратило внимание на более важные аспекты этого дела, по существу. Уголовное дело, которое возбуждено, противоречит ряду положений международного права, даже ряду законов России. Из этого всего можно сделать вывод, что статус Крыма сегодня является спорной территорией», – добавил Семена.

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный райсуд Симферополя 17 февраля перенес дату рассмотрения так называемого «дела Николая Семены» на 28 февраля 2017 года.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов, адвокаты приступают к изучению материала.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.

13 февраля 2017 года правозащитники украинского Центра информации по правам человека выступили с открытым обращением к общественности в связи с началом рассмотрения в суде дела крымского журналиста, автора Радіо Свобода и Крым.Реалии Николая Семены.

Сбор подписей под открытым документом на данный момент продолжается. Подписать обращение можно здесь.