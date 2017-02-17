Активисты в Санкт-Петербурге собираются на очередную акцию в поддержку крымчан

Активисты инициативной группы «Стратегия-18» намерены в субботу 18 февраля в четвертый раз выйти на Невский проспект Санкт-Петербурга с серией одиночных пикетов в поддержку крымских татар. Их цель – информирование российского общества о ситуации в аннексированном Крыму. Об этом Крым.Реалии рассказала представитель пресс-службы Санкт-Петербургского демократического движения «Солидарность» Ольга Смирнова.

В этот раз особое внимание активисты уделят поддержке адвокатов и информировании об организации Хизб ут-Тахрир.

«Будет плакат в поддержку Курбединова, мы добавим информацию о нем к нашим старым плакатам, к сожалению, и они своей актуальности не теряют – те же самые дела обрастают все более трагическими деталями. Нам нужно учесть реакцию полиции на плакат с «делом Хизб ут-Тахрир», нам говорят, что организация настолько запрещена, что даже ее название нельзя публично упоминать. Раз нам преподнесли такую новость, значит надо подробней осветить эту тему», – говорит Смирнова.

Российские активисты приглашают своих сограждан принять участие в акции, проявить гражданскую позицию, выступить «против репрессий на оккупированных территориях Украины».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост о митинге «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года. Инициативная группа назвала бессрочную акцию «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать о фактах нарушения прав и свобод человека.