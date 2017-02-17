Помощник Путина выступал за аннексию Крыма – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что помощник главы государства Владислав Сурков выступал за аннексию Крыма и его никто «не заставлял». Об этом 17 февраля сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов был ли Сурков «за присоединение Крыма к России», Песков ответил утвердительно, добавив, что ему не известно, чтобы кто-то «выступал против».

«Нет, я не могу согласиться с такими утверждениями (о том, что депутатов «заставляли» голосовать за аннексию Крыма – КР) – был свидетелем практически всех процессов, все было не так, как рассказывают бывшие депутаты», – заявил Песков.

16 февраля, бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков заявил, что помощник президента России Владислав Сурков «как умный человек» был «категорически против» присоединения Крыма.

Накануне Вороненков заявил, что эмигрировал из России в Украину вместе с женой (бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой) из-за преследования со стороны ФСБ России. Кроме того, Вороненков сообщил, что в декабре 2016 года получил украинское гражданство.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».