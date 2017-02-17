Крымский суд отклонил апелляцию фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»

Российский Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения апелляционную жалобу фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат задержанного Сергей Легостов.
«В очередной раз они (судьи – КР) не нашли основания удовлетворения, посчитали, что он может уничтожить вещественные доказательства, которые хранятся у спецслужб, что он может угрожать свидетелям, якобы совершить новые преступления, якобы куда то скроется», – рассказал адвокат.
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По словам Легостова, Муслим Алиев считает, что его дело «носит заказной политический характер». Он также заявил отвод всему составу коллегии судей и прокурору, которое в итоге не удовлетворили.
Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.
Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».
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