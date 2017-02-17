Адвокат Эмир-Усеина Куку рассказал о причинах перенесения заседания по рассмотрению апелляции

Причина перенесения судебного заседания фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку в том, что задержаный не получил жалобу адвоката и не смог с ней ознакомиться. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин.

«Куку не получил копию моей жалобы, соответственно не смог с ней ознакомиться, и высказать свои аргументы, следующее судебное заседание назначено на понедельник на 14:00», – сказал Ладин.

По словам адвоката, Куку заявил отводы суду, но суд отказал.

«Стали исследовать вопрос есть ли в деле расписка о том, что Куку получил копию моей жалобы. Я заявил, что нет причин не доверять словам моего подзащитного, на что председательствующий судья сказал спросил у меня не доверяю ли я суду», – добавил Ладин.

Ранее стало известно, что суд перенес заседание по рассмотрению апелляционных жалоб Эмир-Усеина Куку и его адвоката Алексея Ладина на 20 февраля.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».