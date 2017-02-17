Трамп полностью поддерживает НАТО – Мэттис

Глава Пентагона Джейм Мэттис заявляет, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает НАТО. При этом Мэттис повторил призыв к членам альянса, чтобы они увеличили оборонные расходы.

«Союзники НАТО признали 2014 годом водораздела. Мы больше не можем отрицать реальность. Мы все видим, что угрозы в отношении нашего общества поступают с нескольких фронтов», - сказал он 17 февраля на Мюнхенской конференции с безопасности.

Мэттис заверил присутствующих на трехдневной конференции, что США не будут уклоняться от обязательств «обеспечить свободу» для последующих поколений.

9 февраля заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в штаб-квартире НАТО, заверила что Североатлантический Альянс не признавал, не будет признавать, и не признает незаконную аннексию Крыма и осуждает продолжающуюся дестабилизацию Россией ситуации на востоке Украины.