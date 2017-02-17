Суд отпустил из-под ареста гражданина России Мейриева на поруки Чубарова

Октябрьский районный суд Запорожья освободил из-под экстрадиционного ареста на личные поруки народного депутата, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова гражданина России Руслана Мейриева.

Мейриева освободили из-под стражи в зале суда.

«Следственный судья пришел к выводу о наличии оснований изменения относительно меры пресечения Мейриева на личное поручительство, поскольку суду предоставлено ходатайство народного депутата Украины Чубарова о передаче ему на поруки. На сегодня выдача Мейриева невозможна из-за обжалования последнее решение о непредоставлении статуса беженца .... Мейриева немедленно освободить из-под стражи в зале суда», – говорится в постановлении суда.

При этом, согласно решению, он обязан прибывать к прокурору или следователю СБУ по первому требованию, без разрешения следователя прокурору не выезжать из города Мелитополя.

Судебное решение обжалованию не подлежит. Мера пресечения будет действовать до момента принятия Генеральной прокуратурой окончательного решения об экстрадиции Мейриева в Россию.

Руслана Мейриева задержали запорожские правоохранители 17 января 2016 года как лицо, находящееся в международном розыске по представлению ФСБ России. На территории России ему инкриминируют участие в организации, признанной террористической.

На территории Украины Руслан Мериев проживает с 2013 года.

В октябре прошлого года в Крыму задержали 5 крымских татар. Российская ФСБ обвиняет их по той же статье Уголовного кодекса России, и Руслана Мейриева. Позже российские СМИ со ссылкой на силовиков, сообщили о «ликвидации крымской ячейки« Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».