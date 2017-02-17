В Минске проходит «Марш возмущенных белорусов»

В Минске 17 февраля проходит «Марш возмущенных белорусов» против «декрета о тунеядстве», сообщает Радыё Свабода.

Манифестанты требуют отказаться от сбора специального налога для безработных граждан страны.

Сообщается, что акция не была согласована с белорусскими властями, а часть политических партий его проигнорировали. В марше приняли участие от одной то трех тысяч человек.

Помимо отмены налога для безработных граждан, манифестанты также хотят отмены повышения пенсионного возраста, требуют от властей остановить снижение доходов населения и вернуть «свободные и честные выборы». Среди организаторов мероприятия – бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Николай Статкевич и Владимир Некляев.

«Налог на тунеядство» введен в Белоруси в апреле 2015 года. Тогда Александр Лукашенко подписал президентский декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Взнос размером около 170 евро должны платить все официально не работающие граждане страны. Первый срок уплаты налога заканчивается 20 февраля. К настоящему времени его оплатили около 10 процентов должников.