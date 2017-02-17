ФСБ задержали участника организации «Аскер» на админгранице с Крымом – СМИ

Российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ Крыма сообщают о задержании участника организации «Аскер» Сеит-Ибраима Зайтуллаева на админгранице Крыма с материковой Украиной.

«Во время личного досмотра у Зайтуллаева обнаружено удостоверение участника гражданского формирования «Аскер». В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Зайтуллаев рассказал, что в батальоне осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу», – сообщает Интерфакс.

По информации РИА Новости Крым, следственные органы возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

На официальном сайте российского ФСБ информация о задержании отсуствует.

Канал Россия 24 выложил видео допроса задержанного Зайтуллаева.

Крым.Реалии пытаются узнать подробности произошедшего.