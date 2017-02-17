Задержанный на админгранице с Крымом ранее находился в составе организации «Аскер» – Ислямов

Глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов подтвердил, что Сеит-Ибраима Зайтуллаева ранее находился в составе организации, однако отметил, что два месяца назад от дел был «освобожден». Об этом на своей странице в Facebook написал корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Ислямов рассказал, что Зайтуллаев талантливый музыкант, «очень переживал наши проблемы и скучал по родителям», намеревался поступать в технологический институт на территории материковой Украины», – написал Наумлюк.

Ранее российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ Крыма сообщают о задержании участника организации «Аскер» Сеит-Ибраима Зайтуллаева на админгранице Крыма с материковой Украиной.

По информации СМИ Зайтуллаев рассказал, как в организация «осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу».

На официальном сайте российского ФСБ информация о задержании отсуствует.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.