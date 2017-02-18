Для Путина «сдача» Крыма является самоубийством – Каспаров

Для президента России Владимира Путина «сдача» Крыма является самоубийством. Такое мнение «Голосу Америки» высказал российский оппозиционер, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

«По поводу Крыма думаю, что у Трампа ничего не получится, собственно потому, что для Путина сдача Крыма является самоубийством. Но возможности Америки повлиять на судьбу Путина достаточно велики», – сказал Каспаров.

Он также добавил, что санкции, которые были введены Западом являются незначительными от того объема, который может быть достигнут. Но при этом даже эти санкции влияют на российскую экономику, отметил оппозиционер.

США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и предоставления им помощи сепаратистам. Кремль отрицает причастность к поставкам оружия и личного состава, признавая наличие в зоне боевых действий российских «добровольцев».