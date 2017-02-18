Российскому главе Крыма Сергею Аксенову предложили сделать симферопольский зооуголок бесплатным для школьников. Об этом 18 февраля в комментарии Крым.Реалии заявила крымская общественница-зоозащитница Эмине Ибраимова.

«Предлагаю Сергею Аксенову сделать бесплатным для детей Симферопольский зооуголок в Детском парке. Этот зооуголок на бюджетном финансировании, поэтому во власти Аксенова сделать его совершенно свободным для посещения детей», – предложила Эмине Ибраимова.

На выездном заседании подконтрольного Кремлю Совмина Крыма в Белогорском районе Сергей Аксенов выразил недовольство деятельностью хозяина парка львов «Тайган» Олега Зубкова. По его мнению, цена на билеты в парк очень высокая и пускать в парк бесплатно крымских детей Зубков отказывается.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.