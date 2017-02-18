В Украине начинаются мероприятия посвященные третьей годовщине Майдана

В Украине 18 февраля начинаются памятные мероприятия, посвященные третьей годовщине гибели людей на Майдане. Об этом сообщают Крым.Реалии.

В киевской городской администрации заявили, что поступило около 30 заявок на проведение 18-22 февраля массовых акций. В акциях, посвященных годовщине Майдана, намерены принять участие 196 тысяч человек.

Начиная с 10:00 18 февраля, по центру Киева пройдет несколько шествий с возложением цветов, молебном по погибшим во время Революции достоинства и поминальной панихидой.

На Софиевской площади анонсируют праздничный концерт. Кроме того, откроется выставка работ более 40 фотожурналистов «В фокусе событий. Человеческий фактор».

К третьей годовщине Евромайдана и дня Героев Небесной сотни в Киеве состоится ряд массовых акций. С 18 до 22 февраля праворадикальные организации будут проводить митинги. И хотя названия организаций разные – лозунги похожи: недовольство властью, призывы к перевыборам парламента и президента, борьба с олигархами.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие и крымские активисты.

В феврале 2014 году на фоне массовых протестов, начавшихся в ноябре из-за решения тогдашней украинской власти остановить подготовку соглашения об ассоциации с Европейским союзом, тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул страну. Этому предшествовали расстрелы митингующих на Майдане, в результате чего погибло более 100 человек.

После этого парламент Украины объявил о назначении досрочных президентских выборов, на которых победил Петр Порошенко.

Российские официальные лица неоднократно называли события в Украине «переворотом». В то же время Москва официально признала легитимность выборов, победителем которых стал Порошенко