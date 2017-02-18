Севастопольский дельфинарий может закрыться – директор учреждения

Представители Севастопольского дельфинария обратились к общественности в связи с попытками российских властей города ликвидировать учреждение. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Дельфинарий может прекратить свое существование из-за претензий подконтрольных Кремлю властей города к имуществу и территории», – заявил руководитель дельфинария Александр Жбанов.

В конце прошлого года Севастопольскому дельфинарию подняли арендную плату до 1,5 млн рублей в месяц.

Сотрудники Севастопольского дельфинария в Артбухте в начале ноября прошлого года сообщали о продаже белухи по кличке Василиса. Так предприятие пыталось покрыть расходы на пропитание для остальных питомцев. В дельфинарии заявляли, что руководители государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города» не перечислили деньги, заработанные дельфинарием в сезон, соответственно средств для содержания питомцев не осталось.