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Новости

Крымские власти призывают бойцов «Аскера» сложить оружие

Флаг батальона имени Номана Челебиджихана

Флаг батальона имени Номана Челебиджихана

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Подконтрольный Кремлю глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов заявил, что бойцы украинской организации «Аскер» должны сложить оружие. Об этом Смирнов заявил в комментарии крымскому агентству «РИА Новости Крым».

«Мы призываем боевиков сложить оружие и вернуться к мирной жизни.
Законодательство России предусматривает освобождение от уголовной ответственности, при полном сотрудничестве с правоохранителями. В противном случае участников бандформирований ждет неминуемое наказание», – заявил Смирнов.

Накануне российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ Крыма сообщают о задержании участника организации «Аскер» Сеит-Ибраима Зайтуллаева на админгранице Крыма с материковой Украиной.

Глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов подтвердил, что Сеит-Ибраим Зайтуллаев ранее находился в составе организации, однако отметил, что два месяца назад от дел был «освобожден».

По информации СМИ Зайтуллаев рассказал, как в организация «осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу».

На официальном сайте российского ФСБ информация о задержании отсуствует.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

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