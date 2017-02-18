Крымские власти призывают бойцов «Аскера» сложить оружие

Подконтрольный Кремлю глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов заявил, что бойцы украинской организации «Аскер» должны сложить оружие. Об этом Смирнов заявил в комментарии крымскому агентству «РИА Новости Крым».
Накануне российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ Крыма сообщают о задержании участника организации «Аскер» Сеит-Ибраима Зайтуллаева на админгранице Крыма с материковой Украиной.
Глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов подтвердил, что Сеит-Ибраим Зайтуллаев ранее находился в составе организации, однако отметил, что два месяца назад от дел был «освобожден».
По информации СМИ Зайтуллаев рассказал, как в организация «осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу».
На официальном сайте российского ФСБ информация о задержании отсуствует.
Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.
Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.
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