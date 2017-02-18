Путин признал «паспорта» и другие «документы» «ДНР» и «ЛНР»

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ, которым признал «паспорта» и другие «документы», виданные группировками «ДНР» та «ЛНР».

В тексте «Указа о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» говорится, что такое решение Путин принял «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Согласно указу, «в Российской Федерации признаются действительными документы, которые удостоверяют личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, смене имени, смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств» и другие.

Говорится также о праве лиц с «документами» группировок «ДНР» и «ЛНР» без виз въезжать в Россию и выезжать из нее.

Украинская сторона пока не прокомментировала решение российского президента.