Порошенко: для США вопрос деоккупации Крыма – один из приоритетных

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для новой Администрации США среди связанных с Украиной вопросов приоритетным является деоккупация Крыма. Об этом сообщается на сайте главы государства по результатам встречи Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене 18 февраля.

«Еще раз получен мощный сигнал о том, что США с Украиной, что для новой Администрации США Украина находится среди первых приоритетов. Вопрос Крыма и решительная борьба за освобождение Крыма также остаются среди приоритетов», – сказал президент.

По его словам, он был «приятно впечатлен очень хорошей информированностью вице-президента США о деталях процесса, который происходит».

Порошенко сообщил, что пригласил вице-президента США посетить Украину с визитом.

«Очень важно, что сегодня и вчера Украина осталась среди первых и главных тем на конференции по безопасности. И мы получили очередное подтверждение мощной мировой солидарности с Украиной, помогая нам во время российской агрессии», – добавил он.

Ранее 18 февраля вице-президент США Майк Пенс отметил, что США не отступят от своих обязательств перед НАТО и что Россию необходимо «привлечь к ответственности» за ее действия в Украине.