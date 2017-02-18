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В Крыму по благословению патриарха Кирилла встречают паломников из России

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В Крыму впервые проведут информационный тур для представителей паломнических служб регионов соседней России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма.

По данным пресс-службы, мероприятие пройдет в рамках IV турфорума «Открытый Крым» по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке паломнического отдела Симферопольской и Крымской епархии УПЦ Московского патриархата.

«Такие туры способствуют развитию религиозного туризма в Крыму и популяризации православных святынь. По итогам поездки с участниками инфотура в Симферополе организуем круглый стол, на котором обсудим развитие данного направления на полуострове», – утверждает министр курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма Сергей Стрельбицкий.

В инфотуре примут участие представители паломнических служб из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Пензы и Челябинска. Они посетят православные святыни полуострова, объекты экскурсионного показа и размещения в Симферополе, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории и Белогорском районе.

Инфотуры запланированы с 27 февраля по 3 марта.

1-3 марта в Ялте состоится IV Международный туристский форум «Открытый Крым», в рамках которого на полуострове соберутся представители туристического, отельного, санаторного-курортного и ресторанного бизнесов.

Организатором форума выступает Министерство курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма.

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