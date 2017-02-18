Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Для крымских библиотек собирают книги с автографами известных крымчан

Смотреть комментарии

В Крыму стартовала благотворительная акция «Книга от известных крымчан».

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры подконтрольного России правительства Крыма, акцию объявила директор Крымской универсальной научной библиотеки им. Франко Елена Ясинова.

Планируется, что таким образом, удастся пополнить библиотеки полуострова книгами краеведческой и экологической тематики с автографами именитых крымчан.

Акция приурочена к открытию года экологии, который объявили российские власти.

По информации Минкультуры подконтрольного России правительства Крыма, в течение года в подведомственных учреждениях будут проходить тематические экологические мероприятия.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG