Вице-президент США обсудил с Порошенко положение Крыма – Белый дом

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Мюнхене обсудили, среди прочего, ситуацию в Крыму. Пенс подчеркнул поддержку США суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение Украины; он также отметил, что США не признают оккупацию и попытку аннексии Россией Крымского полуострова, сообщили в Белом доме.

Кроме того Пенс и Порошенко говорили о том, как Соединенные Штаты Америки могут поддержать переговоры об урегулировании ситуации на части Донбасса.

Как говорится в сообщении, Пенс выразил обеспокоенность недавней вспышкой насилия на востоке Украины, и оба руководителя согласились, что необходимо немедленное всеобъемлющее прекращение огня.

Пенс также выразил поддержку США полному выполнению минских договоренностей, чтобы принести мир восточной Украине.

Вице-президент США также высоко оценил прогресс Украины с реформами, и оба руководителя подтвердили, что реформы важны для превращения Украины в европейскую страну, безопасную, богатую для всех ее граждан.

Ранее в субботу администрация украинского президента сообщила об этой же встрече. Порошенко после нее заявил: Украина остается одним из приоритетов в политике новой администрации США, как и вопрос Крыма и «решительная борьба за освобождение Крыма».

Порошенко и Майк Пенс подробно обсудили координацию действий по ситуации на востоке Украины и российской оккупации территорий на Донбассе, а также координацию эффективных шагов и формирования украинской повестки дня по переговорам с Россией, сообщили на Банковой.