Водителей и пассажиров просят воздержаться от поездок через Керченскую переправу

Из-за ухудшений погодных условий Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Водителей и пассажиров просят воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. Об этом говорится в сообщении ООО «Морская дирекция», официального перевозчика Керченской переправы.

Из-за обледенения в Азовском море и движения льда по Керченскому проливу, на линии паромной переправы оставили только три парома «Крым», «Ейск» и «Борис Штоколов».

18 февраля стало известно, что водители грузовых автомобилей в российском порту «Кавказ» ожидают переправы через Керченский пролив 93 часа.

Накануне появились сообщения, что в Краснодарском крае России водители грузовиков перекрыли дорогу, ведущую к паромной переправе в аннексированный Крым. Таким образом дальнобойщики протестовали против долгого времени ожидания на паром, которое связывали с обледенением и непогодой.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.