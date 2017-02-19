Женщины Крыма намерены показать знания основ Ислама и культуры крымскотатарского народа

В Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) на 19 февраля запланирован финал Всекрымского исламского интеллектуального конкурса среди женщин «Хайрунисса» («Благородная женщина»). Более 20 конкурсанток прошли отборочный этап конкурса в своих городах, теперь в финале конкурса в Симферополе, женщины намерены продемонстрировать знания основ Ислама и культуры крымскотатарского народа.

В программе финала чтение Корана и знания теджвида, сообщает пресс-служба ДУМКС.

Конкурс проводится ДУМКС в рамках религиозно-просветительского проекта «Файдалы илим» («Полезные знания») с целью популяризации исламских знаний, ценностей и традиций крымскотатарского народа.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16 – 17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.