Возрожденная «Таврия» примет участие в «Открытом Кубке Федерации футбола АР Крым 2017 года»

В рамках подготовки ко второму кругу любительского чемпионата Украины, возрожденный на материковой части Украины симферопольский футбольный клуб «Таврия» примет участие в «Открытом Кубке Федерации футбола АР Крым 2017 года», сообщается на сайте команды.

Турнир пройдет с 1 по 7 марта в Херсоне на стадионе херсонской КДЮСШ, состязание организовывает Федерации футбола Крыма.

Помимо «Таврии», в турнире примут участие еще три команды: «Энергия» (новая Каховка), «Мир» (Горностаевка) и «Колос» (Хлебодаровка).

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» включили в Чемпионат Украины среди любителей. База клуба находится в селе Железный порт Херсонской области, домашним стадионом, на время аннексии Крыма, стал «Машиностроитель» в городе Берислав. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.