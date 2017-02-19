Forbes оценил подарочную корзину для номинантов на «Оскар» в 200 тысяч долларов

Цена подарочной корзины для номинантов в самых престижных категориях на премию «Оскар» в этом году уменьшилась и составила менее 200 тысяч долларов. В прошлом году общая стоимость одного подарка для кинозвезды была около 232 тысячи долларов, подсчитал Forbes.

Спонсоры премии дарят каждому номинанту в актерских категориях и категории за режиссуру специальные наборы. В подарок часто входят оплаченные путешествия, приглашения на косметические процедуры или, к примеру, туалетная бумага ручной работы.

Чтобы товар бренда попал в подарочную корзину для звезд, спонсору нужно предоставить подарков на заранее оговоренную сумму, так стоимость минимального пакета в 2016 году, по данным журнала, составляла четыре тысячи долларов.

Forbes указывает, что в этом году самым дорогим подарком стала трехдневная поездка на ранчо в Калифорнии (40 тысяч долларов).