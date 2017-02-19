Беларусь: в Гомеле сотни людей протестовали против «налога на тунеядство»

В белорусском городе Гомель сотни людей вышли с протестом против декрета о «тунеядстве». В протесте участвовали люди разного возраста, акция прошла без инцидентов, несмотря на то, что мероприятие не было утверждено заранее властью.

17 февраля около двух тысяч человек протестовали в столице Беларуси, Минске, многие были с плакатами авторитарного президента Александра Лукашенко.

Около 60 тысяч человек подписали петицию против закона, который требует, чтобы люди, которые работали менее 183 дней в течение календарного года, платили налог в размере около 200 долларов США. Этот президентский декрет, «О предупреждении социального иждивенчества», в народе прозвали «декретом о дармоедах».

Закон не распространяется на зарегистрированных лиц, ищущих работу, домохозяек, фермеров и лиц, работающих в России. Чиновники говорят, что только около 10 процентов из 430 тысяч белорусов на данный момент пор заплатили налог.

Беларусь – единственная в мире страна, где с безработных берут налог. Декрет Александра Лукашенко вступил в силу с 1 января 2015 года, крайний срок выполнения 20 февраля.