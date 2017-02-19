Из-за простоя фур на переправе, в торговых точках Симферополя не осталось фруктов

Жители Крыма наблюдают стремительное исчезновение с прилавков магазинов скоропортящихся продуктов, в том числе свежих овощей и фруктов.

В частности, в гипермаркете «Ашан» в воскресенье 19 февраля крымчане обращают внимание на пустую тару из-под турецких и марокканских цитрусовых. Из всего ассортимента, в магазине остались латиноамериканские бананы и местные яблоки сорта Семеренко. Такое положение местные торговцы связывают с более чем трехдневным простоем грузовых фур на Керченской паромной переправе.

«Вы что не знаете, что не работает паромная переправа?» – вопросом на вопрос ответил корреспонденту Крым.Реалии работник магазина «Ашан».

Есть в продаже мандарины и апельсины из Турции и Абхазии на самом крупном оптовом рынке сельхозпродукции Симферополя «Крымский привоз», передает корреспондент. При этом местные жители отмечают, что цены на остатки продукции «моментально выросли».

«В январе на абхазские мандарины цена доходила до 60 рублей за килограмм, сейчас дешевле 80 рублей не найдешь», – возмущаются местные жители.

Из-за ухудшений погодных условий Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. В воскресенье 19 февраля, водителей и пассажиров просят воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

18 февраля стало известно, что водители грузовых автомобилей в российском порту «Кавказ» ожидают переправы через Керченский пролив 93 часа.

Накануне появились сообщения, что в Краснодарском крае России водители грузовиков перекрыли дорогу, ведущую к паромной переправе в аннексированный Крым. Таким образом дальнобойщики протестовали против долгого времени ожидания на паром, которое связывали с обледенением и непогодой.