В Мюнхене по решению крымского суда задержали украинского военного – адвокат

В Мюнхене задержали украинца Юрия Старова, который служил в добровольческом батальоне «Киевская Русь». Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал адвокат Олег Березюк.



«Юрий Старов когда-то возглавлял в Феодосии предприятие по пошиву парашютов. Было возбуждено уголовное дело якобы за злоупотребление служебным положением. Решением Симферопольского суда наш Интерпол объявил его в розыск. Когда он находился в должности, к нему не было претензий. Это началось, когда он стал военнослужащим 11 батальона территориальной обороны», – заявил адвокат.



Березюк уточнил, что военного объявили в розыск Интерпола по решению подконтрольного Кремлю крымского суда.



«Он летел в США на выставку парашютной техники, делал пересадку в аэропорту Мюнхена, его задержали. Он находится в камере предварительного заключения. Наш Интерпол, хотя мы не признаем решения судов оккупированного Крыма, почему-то объявил его в розыск. Мы обратились в наше консульство, какое решение примет немецкая сторона, пока не знаем», – добавил адвокат.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».