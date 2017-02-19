США раскритиковали решение России признать «паспорта» группировок «ДНР» и «ЛНР»

Посольство США в Киеве назвало решение России временно признавать «паспорта» группировок «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины несовместимым с Минским процессом для урегулирования конфликта.

19 февраля посольство разместило сообщение в Twitter о том, что решение было «тревожным и несовместимым с согласованными целями Минского мирного процесса».

Посольство США в Украине также призвало Россию и пророссийских боевиков отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения в целях обеспечения устойчивого прекращения огня.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании «документов», выданных самопровозглашенными группировками «ДНР» и «ЛНР».

В тот же день министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции встретились в Мюнхене, и договорились о новом прекращении огня на востоке Украины, которое начнется 20 февраля.