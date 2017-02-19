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Новости

Сомали: не менее 14 человек погибли в результате взрыва бомбы

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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По меньшей мере 14 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва бомбы в столице Сомали, Могадишо. Об этом 19 февраля сообщает Радио Свобода.

Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв, который произошел возле рынка.

Информационные агентства сообщили, что среди жертв были женщины и дети.

Террористическая исламистская группировка «Аш-Шабаб» осуществила ряд подобных нападений в прошлом. Ранее в тот же день, «Аш-Шабаб» распространило заявление, осуждающее новоизбранного президента Мохаммеда Абдуллахи Мохаммеда как «отступника».

Мохамед, бывший премьер-министр, который имеет гражданство как Сомали, так и США, был избран 8 февраля.

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