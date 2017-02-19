В Керчи намерены построить детскую футбольную школу

В ближайшее время в Керчи может появиться детская футбольная школа. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский глава города Владимир Подлипенцев.

«Приоритетная задача – установка еще одного искусственного футбольного поля. Также в планах создание детской юношеской спортивной школы по футболу, в которой будет совсем другой подход к подготовке будущих футболистов, тренеры будут работать по другим программам», – заявил Подлипенцев.

​11 февраля, футбольный клуб «ТСК-Таврия» на домашнем поле обыграл команду из Камеруна Yaounde II Academy со счетом 3:1.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России.

При содействии УЕФА создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе. Специальным представителем УЕФА по Крыму стал член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Франтишек Лауринец.