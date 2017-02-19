Суды в Крыму по политическим делам ориентированы в пользу прокуратуры и ФСБ, а не закона – общественница

В Крыму суды по так называемому «делу Хизб ут-Тахрир» выносят решения, которые от них ожидают прокуратура и ФСБ. Об этом Крым.Реалии 19 февраля сообщила активистка объединения «Крымская солидарность» Гульсум Алиева.

По ее словам, до сих пор следствие не представило ни одного обоснованного основания для того фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» отбывали свое еще не вынесенное незаконное обвинение в СИЗО, однако суд уже который раз выносит решение в пользу прокуратуры и ФСБ.

«Не обращая никакого внимания на очевидность сфабрикованного политически мотивированного дела. Судья вновь и вновь принимает решение продлить срок содержания под стражей. Уже год как мы остались без своих отцов, мужей, братьев, сыновей, за все это время мы лишь изредка, от суда к суду можем их видеть сквозь решетку или по монитору телевизора. И все это только потому, что кому то нужно заработать звезды на погонах, премии получить и повышения звания, а то что за всем этим сломанные жизни, покалеченные судьбы, к великому сожалению, это им не интересно и безразлично», – отметила Гульсум Алиева.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».